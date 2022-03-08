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Враг нанес авуадар по Житомиру и Киевской области. Полностью разрушено общежитие

Автор: Светлана Мащенко

Войска РФ нанесли авиаудар по Житомиру и Киевской области вечером 8 марта. Есть пострадавшие, информация о жертвах пока уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина, и пресс-службу Нацполиции.

В Житомире разрушено общежитие, обстрелян завод "Изоват"

"Только что был нанесен ракетно-бомбовый удар по Корбутовке. По общежитию на улице Чудновская. Оно полностью разрушене", - рассказал Сухомлин.

По словам мэра, в этом доме живут уже 20 лет простые житомиряне. Это отставники, служившие еще в советской армии.

"Простые люди, которые получили там квартиры и живут уже много-много лет", - добавил он.

Информацию о пострадавших и жертвах Сергей Сухомлин пообещал объявить позже.

Фото: Разрушения в Житомире (facebook.com/sukhomlyn.sergey)

Также был обстрелян завод Изоват (ТМ "IZOVAT"), который дает 70% минеральной ваты для Украины. Пока известно об одном раненом.

Ракетный удар по воинской части в Бориспольском районе

"Авиаудар по воинской части в Бориспольском районе! Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкино. Есть травмированные", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция осуществляет осмотр ближайших домов на возможное наличие повреждений. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: Авиаудар в Киевской области (t.me/UA_National_Police)

Ранее мы писали, что из Сум проводится эвакуация населения.

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