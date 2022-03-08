Ворог наніс авіаудар по Житомиру та Київській області. Повністю зруйновано гуртожиток

Війська РФ нанесли авіаудар по Житомиру та Київській області ввечері 8 березня. Є постраждалі, інформація щодо жертв наразі уточнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина, та пресслужбу Нацполіції.
У Житомирі зруйновано гуртожиток, обстріляний завод "Ізоват"
"Тільки що був нанесений ракетно-бомбовий удар по Корбутівці. По гуртожитку на вулиці Чуднівська. Він повністю зруйнований", - розповів Сухомлин.
За словами мера, у цьому будинку живуть уже 20 років прості житомиряни. Це відставники, які служили ще в радянській армії.
"Прості люди, які отримали там квартири і живуть вже багато-багато років", - додав він.
Інформацію про постраждалих і жертв Сергій Сухомлин пообіцяв оголосити згодом.
Фото: Руйнування в Житомирі (facebook.com/sukhomlyn.sergey)
Також був обстріляний завод Ізоват (ТМ "IZOVAT"), який дає 70% мінеральної вати для України. Поки відомо про одного пораненого.
Ракетний удар по військовій частині Бориспільському районі
"Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі! Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані", - йдеться в повідомленні.
Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Фото: Авіаудар в Київській області (t.me/UA_National_Police)
Раніше ми писали, що з Сум проводиться евакуація населення.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!