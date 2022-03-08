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Выехать из Сум можно будет только до 19:30, - глава ОГА

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Сумы, Вторник 08 марта 2022 16:39
Выехать из Сум можно будет только до 19:30, - глава ОГА Фото: Дмитрий Живицкий (everyday.sumy)
Автор: Светлана Мащенко

Из Сум продолжается эвакуация людей персональным транспортом. Выехать из города можно будет до 19:30, чтобы к 21:00 автомобили смогли выехать из области.

Об этом рассказал Дмитрий Живицкий, председатель ОГА.

"Организованная колонна выехала в направлении города Ромны... Едут частные автомобили, они едут в направлении Красного Креста... Запомните, конечное время выезда из города Сумы 19:30", - заявил он.

После 19:30 блокпост на Роменской будет закрываться и выехать из Сум будет невозможно.

Режим тишины согласован до 21:00.

"Чтобы обеспечить безопасность, чтобы люди могли уехать из области до 21 часа, выезд из города Сумы максимум это 19:30", - добавил Живицкий.

О том, что происходит в Сумах прямо сейчас, можно следить в нашем онлайн.

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