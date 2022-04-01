Враг не контролирует украинское небо, - Воздушные Силы ВСУ

Российские захватчики не смогли взять под контроль воздушное пространство Украины, и продолжают нести потери в военной авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука.

Отмечается, что в первый день полномасштабного вторжения в нашу страну, 24 февраля, рашисты нанесли по Украине массированный ракетный удар, используя баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и типа "Х", а первыми целями оккупантов стали именно Воздушные Силы ВСУ: радиолокационные подразделения, зенитные ракетные войска, военные аэродромы, командные пункты.

"Они планировали сиюминутно уничтожить всю противовоздушную оборону государства. Однако мы готовились к такому сценарию, поэтому успешно вывели из-под удара почти всю технику и людей, которые продолжают выполнять задания в сложившихся условиях", - рассказал Олещук.

Он опровергает неправдивые заявления военного руководства оккупационных войск о якобы уничтожении чуть ли не всей системы противовоздушной обороны Украины.

"Враг не контролировал и не контролирует украинское небо. Речь может идти об определенном контроле оккупантами воздушного пространства на временно оккупированных территориях, где противник уже завез немало средств ПВО: С-300, С-400, Бук, Панцирь, Тор, которые постепенно уничтожаются артиллерией авиацией и другими огневыми средствами. Там вражеская авиация проявляет активность, но и там ежедневно несет потери", - говорит Олещук.

Командующий ВС ВСУ отметил, что сейчас противник сменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил основную активность на востоке Украины.

По данным Генштаба, российские захватчики потеряли 143 самолета и 131 вертолет, вражеская авиация пытается не входить в зону действия украинских ПВО, а также избегает прямого контакта с нашими истребителями.

"Следовательно, прибегает к ракетно-бомбовым ударам, эффективность которых в военном смысле под большим вопросом, а страдает гражданское население, разрушаются дома, обрываются жизни невинных жертв войны", - рассказал он.