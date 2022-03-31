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Британия и ее союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

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Четверг 31 марта 2022 19:45
Британия и ее союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Британия вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального вооружения. Речь идет об артиллерии и средствах ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня в Украину будет поступать больше смертоносной помощи. Ряд стран выступила или с новыми идеями, или с большими обещаниями денег", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, речь идет о:

  • дальнобойную артиллерию;
  • боеприпасы;
  • зенитное вооружение.

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