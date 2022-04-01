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Ворог не контролює українське небо, - Повітряні Сили ЗСУ

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П'ятниця 01 квітня 2022 23:51
Ворог не контролює українське небо, - Повітряні Сили ЗСУ Фото: легендарний льотчик "Привид Києва" (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники не змогли взяти під контроль повітряний простір України, і продовжують зазнавати втрат у військовій авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Повітряними Силами ЗСУ Миколи Олещука.

Зазначається, що в перший день повномасштабного вторгнення в нашу країну, 24 лютого, рашисти завдали по Україні масований ракетний удар, використовуючи балістичні ракети "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" і типу "Х", а першими цілями окупантів стали саме Повітряні Сили ЗСУ: радіолокаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, військові аеродроми, командні пункти.

"Вони планували одномоментно знищити усю протиповітряну оборону держави. Однак ми готувалися до такого сценарію, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей, які продовжують виконувати завдання в умовах, що склалися", - розповів Олещук.

Він спростовує неправдиві заяви військового керівництва окупаційних військ про нібито знищення мало не всієї системи протиповітряної оборони України.

"Ворог не контролював і не контролює українське небо. Мова може йти про певний контроль окупантами повітряного простору на тимчасово окупованих територіях, де противник уже завіз чимало засобів ППО: С-300, С-400, "Бук", "Панцир", «Тор», які поступово знищуються артилерією, авіацією та іншими вогневими засобами. Саме там ворожа авіація проявляє активність, але і там щодня несе втрати", - говорить Олещук.

Командувач ЗС ЗСУ зазначив, що зараз противник змінив тактику ведення бойових дій в небі і зосередив основну активність на сході України.

За даними Генштабу, російські загарбники втратили 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не входити в зону дії українських ППО, а також уникає прямого контакту з нашими винищувачами.

"Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія разом з союзниками передасть Україні засоби ППО та артилерію.

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