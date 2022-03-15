Враг использует средства радиоэлектронной борьбы для "глушения" абонентов, - Госспецсвязи

Российские оккупанты продолжают использовать средства радиоэлектронной борьбы для "заглушения" абонентов, однако украинские военные оказывают эффективное противодействие этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госспецсвязи.

В результате боевых действий инфраструктура операторов и провайдеров испытывает повреждения. Наши специалисты восстанавливают инфраструктуру при первой возможности.

Также продолжается процесс восстановления базовых станций и узлов связи в местах, где велись наиболее ожесточенные боевые действия. В частности, в Чернигове и области за сутки на 10% улучшилось покрытие мобильной связью и интернетом.

Продолжается процесс восстановления систем и сетей в Луганской области, а на Донбассе настроена маршрутизация номера скорой медицинской помощи (103) через основной и резервный каналы.

При этом есть города и районы, где оккупанты уничтожают инфраструктуру операторов. Наиболее пострадала Киевская область, в частности - Ворзель, Гостомель, Ирпень, Буча.