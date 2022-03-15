ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Враг использует средства радиоэлектронной борьбы для "глушения" абонентов, - Госспецсвязи

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 23:56
Враг использует средства радиоэлектронной борьбы для "глушения" абонентов, - Госспецсвязи Фото: оккупанты продолжают глушить связь в Украине (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты продолжают использовать средства радиоэлектронной борьбы для "заглушения" абонентов, однако украинские военные оказывают эффективное противодействие этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госспецсвязи.

В результате боевых действий инфраструктура операторов и провайдеров испытывает повреждения. Наши специалисты восстанавливают инфраструктуру при первой возможности.

Также продолжается процесс восстановления базовых станций и узлов связи в местах, где велись наиболее ожесточенные боевые действия. В частности, в Чернигове и области за сутки на 10% улучшилось покрытие мобильной связью и интернетом.

Продолжается процесс восстановления систем и сетей в Луганской области, а на Донбассе настроена маршрутизация номера скорой медицинской помощи (103) через основной и резервный каналы.

При этом есть города и районы, где оккупанты уничтожают инфраструктуру операторов. Наиболее пострадала Киевская область, в частности - Ворзель, Гостомель, Ирпень, Буча.

Напомним, возле Харькова украинские военные сбили очередной самолет оккупантов.

Мы также писали о том, что с начала войны 6 городов и сел Киевской области остались без тепла, 12 - без воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Госспецсвязи
NEWS
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения