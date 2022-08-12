Враг имеет частичный успех на направлении Покровское-Бахмут. ВСУ отбили ряд штурмов, - Генштаб

на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений;
на Северском направлении враг удерживает подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы сковывать действия наших бойцов. Обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьевого, Белополья, Атинского и ястребиного в Сумской области. Также оккупанты продолжают ротацию подразделений, которые выполняют задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей;
на Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементьевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка. Враг применил штурмовую и армейскую авиацию вблизи Верхнего к Салтову, Ртищевка, Украинки и Байрака;
на Славянском направлении оккупанты обстреливали позиции наших бойцов возле Большой Комишувахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку Залимана. Также враг пытался штурмовать в направлениях Пасека - Богородичное и Тихоцкое - Долина, однако получил отпор;
на Краматорском направлении были зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Северска, Звановки, Верхнекаменского, Григоровки и Райгородка. Оккупанты пытались вести разведку боем в направлении Белогоровка - Григорьевка;
на Бахмутском направлении оккупанты применили танки и артиллерию во время обстрелов населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорный, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцевое и Васюкивка. Авиация нанесла удар возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. Враг пытался вести разведку у Спорного, наши бойцы уничтожили оккупантов;
"Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорный, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцевое. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия", - пишет пресс-служба Генштаба.
на направлении Покровское - Бахмут враг получил частичный успех и пытается закрепиться;
на Авдеевском направлении оккупанты обстреливали вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки и ударили авиацией возле Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевка. Наши бойцы отбили штурм в районах Спартака, Песков и Марьинки;
на Новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреливали вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковлевки, Великой Новоселки, Владимировка, Угледара, Новополя, Преображенки, Времевки, Новоселки;
"Оккупанты наступали в направлении Егоровка-Павловка. Враг остановлен и отброшен назад", - добавляет Генштаб.
на Южнобугском направлении россияне обстреливали позиции наших бойцов из танков и артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанесли авиаудар в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Большого Артакового. Враг пытается восстановить боеспособность подразделений.
Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 200 оккупантов.