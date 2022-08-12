Ворог має частковий успіх на напрямку Покровське - Бахмут. ЗСУ відбили низку штурмів, - Генштаб

Російські військові мають частковий успіх на напрямку Покровське - Бахмут. Наші захисники відбили низку ворожих штурмів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін;

без суттєвих змін; на Сіверському напрямку ворог утримує підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей, щоб сковувати дії наших бійців. Обстріляв із артилерії райони Олександрівки Чернігівської області та Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного у Сумській області. Також окупанти продовжують ротацію підрозділів, які виконують завдання у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей;

ворог утримує підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей, щоб сковувати дії наших бійців. Обстріляв із артилерії райони Олександрівки Чернігівської області та Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного у Сумській області. Також окупанти продовжують ротацію підрозділів, які виконують завдання у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей; на Харківському напрямку окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка. Ворог застосував штурмову й армійську авіацію поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака;

окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка. Ворог застосував штурмову й армійську авіацію поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака; на Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали позиції наших бійців біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана. Також ворог намагався штурмувати у напрямках Пасіка - Богородичне і Тихоцьке - Долина, однак отримав відсіч;

окупанти обстрілювали позиції наших бійців біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана. Також ворог намагався штурмувати у напрямках Пасіка - Богородичне і Тихоцьке - Долина, однак отримав відсіч; на Краматорському напрямку були зафіксовані ворожі обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка. Окупанти намагалися вести розвідку боєм в напрямку Білогорівка - Григорівка;

були зафіксовані ворожі обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка. Окупанти намагалися вести розвідку боєм в напрямку Білогорівка - Григорівка; на Бахмутському напрямку окупанти застосували танки й артилерію під час обстрілу населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка. Авіація завдала удару біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. Ворог намагався вести розвідку біля Спірного, наші бійці знищили окупантів;

"Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії", - пише пресслужба Генштабу.

на напрямку Покровське - Бахмут ворог здобув частковий успіх й намагається закріпитись;

ворог здобув частковий успіх й намагається закріпитись; на Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки та вдарили авіацією неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївка. Наші бійці відбили штурм у районах Спартака, Пісків та Мар'їнки;

окупанти обстрілювали поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки та вдарили авіацією неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївка. Наші бійці відбили штурм у районах Спартака, Пісків та Мар'їнки; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали поблизу Новомихайлівки, Шевченко, Новояковлівки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара, Новополя, Преображенки, Времівки, Новосілки;

"Окупанти наступали у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворога зупинено та відкинуто назад", - додає Генштаб.