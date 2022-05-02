Враг готовится к наступлению на Северодонецк, - ОВА

В Луганской области российские оккупанты сосредоточились на взятии под полный контроль Рубежного. Также они готовят наступление на Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной", - добавил он.

По словам Гайдая, за воскресенье, 1 мая, ВСУ в Луганской области успешно отбили 10 атак врага: уничтожили два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники.

"Подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов", - перечислил глава области.

Кроме того, он привел статистику и за прошедшую неделю.

"В общей сложности за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, четыре единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, шесть боевых специальных машин, три единицы специальной инженерной техники, 68 единиц в том числе восемь топливозаправщиков и четыре зенитных установки врага. Подразделениями ПВО сбито шесть самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты российских оккупантов", - резюмировал он.