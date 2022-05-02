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Ворог готується до наступу на Сєвєродонецьк, - ОВА

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Луганськ, Понеділок 02 травня 2022 09:15
Ворог готується до наступу на Сєвєродонецьк, - ОВА Фото: голова Луганської області Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

В Луганській області російські окупанти зосередилися на взятті під повний контроль Рубіжного. Також вони готують наступ на Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної",- додав він.

За словами Гайдая, упродовж неділі, 1 травня, ЗСУ в Луганській області успішно відбили 10 атак ворога: знищили два танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки.

"Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів", - перерахував очільник області.

Крім того, він навів статистику і за минулий тиждень.

"Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, шість бойових спеціальних машин, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі вісім паливозаправників та чотири зенітні установки ворога. Підрозділами ППО збито шість літаків, 32 безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети російських окупантів", - резюмував він.

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