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Враг готовится к наступлению на Донбассе, перебрасывает десант в российский Белгород, - Генштаб ВСУ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться ближе к админграницам Донецкой и Луганской областей. В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке по состоянию на окончание 39-х суток противостояния защитников Украины российскому полномасштабному вторжению.

Об этом 4 апреля сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

На Волынском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Некоторые подразделения ВС Беларуси прикрывают границу.

На Полесском направлении войска РФ завершают перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории Беларуси в РФ.

"По имеющейся информации, отдельные подразделения оккупантов из состава воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород. С целью замедления продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты осуществили массовые хаотические минирования не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения", - рассказали в Генштабе.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, но безуспешно.

На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате Рубежного, Попасной, Троицкого, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки. А также к подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении на Северодонецк и Большую Новоселку, отмечают в Генштабе.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм Мариуполя.

На Южнобужском направлении враг в течение суток сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районе Александровки. Пытается вести боевые действия с целью выхода на админграницу Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в Рубежном российские оккупанты обстреляли больницу и жилые кварталы, в результате чего есть погибшие среди мирных жителей.

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