RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ворог готується до наступу на Донбасі, перекидає десант у російський Бєлгород, - Генштаб ЗСУ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти продовжують спроби просунутися ближче до адмінкордонів Донецької та Луганської областей. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку станом на закінчення 39-ої доби протистояння захисників України російському повномасштабному вторгненню.

Про це 4 квітня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

На Волинському напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Деякі підрозділи ЗС Білорусі прикривають кордон.

На Поліському напрямку війська РФ завершують перегрупування і підготовку до передислокації окремих підрозділів з території Білорусі до РФ.

"За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування", - розповіли в Генштабі.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста і намагається здійснити перегрупування військ.

На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, проте без успіху.

На Донецькому і Таврійському напрямках війська РФ продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні Рубіжного, Попасної, Троїцького, Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. А також до підготовки до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби в напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка, зазначають у Генштабі.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі Олександрівки. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адмінкордон Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що у Рубіжному російські окупанти обстріляли лікарню і житлові квартали, в результаті чого є загиблі серед мирних жителів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна Росії проти України