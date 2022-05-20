Враг активизировал наступление на Лисичанск и Северодонецк, - Генштаб ВСУ

На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

В Харьковском направлении российская армия основные усилия сосредоточивает на содержании занятых рубежей, и пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

На Славянском направлении войска РФ обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина. На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневой поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное. На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, войска армии РФ проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские солдаты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. На Кураховском направлении со стороны России совершались массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Наступление в районах Новомихайловки и Александровки успеха не имело.

На Новопавловском и Запорожском направлениях реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.