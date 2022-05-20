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Ворог активізував наступ на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії в напрямку Сєвєродонецька. Але після низки неуспішних атак були змушені відступити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку противник виробляє інженерне обладнання позицій в районі населеного пункту Азарівка Брянської області. Здійснив обстріли з артилерії та мінометів населених пунктів Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумської області та Грем'яч Чернігівської області.

У Харківському напрямку російська армія основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, і намагається проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернове та Веселе. Крім того, ворожі обстріли зафіксовані поблизу російських Тишків.

На Слов'янському напрямку війська РФ обстрілювали цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньке, Велика Комишуваха і Долина. На Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії щодо поліпшення тактичного становища. Завдавав вогневої поразки з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник здійснює періодичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Діброва і Закотне. На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії і мінометів, війська армії РФ проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися поліпшити тактичне положення своїх підрозділів недалеко від Володимирівки і Василівки. Російські солдати зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля.

На Авдіївському напрямку противник за підтримки артилерії вів штурмові та наступальні дії в районі населеного пункту Веселе. На Кураховському напрямку з боку Росії здійснювалися масовані артилерійські обстріли цивільної інфраструктури, в тому числі з реактивних систем залпового вогню. Наступ у районах Новомихайлівки та Олександрівки успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках реактивної та ствольної артилерії та мінометів противник вражав інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу. У районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, у четвер, 19 травня, окупанти почали хаотично розстрілювати Сєвєродонецьк з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз.

Також ми писали, що російське командування переглянуло свої плани, зосередившись на захопленні Луганської області.

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