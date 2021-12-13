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Лікарі вимагають перевести Саакашвілі на реабілітацію за кордоном

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Тбілісі, Понеділок 13 грудня 2021 00:56
Лікарі вимагають перевести Саакашвілі на реабілітацію за кордоном Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі потребує нейрореабілітації за кордоном. Відповідну заяву зробив невролог Отар Тоідзе, який входить в консиліум лікарів, створений при омбудсмені Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".

За його словами, неврологічний статус Саакашвілі є провідним у його захворюванні.

"Стабільними проблемами є проблеми з пересуванням, координацією, мінливість характеру. Однак це не виходить за нормативні рамки. Зараз він потребує переважно спеціальної реабілітації. Це ми називаємо нейрореабілітацією і психонервовою реабілітацією, можливість якої в Грузії ми не знайшли", - сказав Тоідзе.

Він також вказав, що ексглава Грузії потребує лікування в спеціальній установі, якої немає в країні.

Консиліум лікарів, сформований при омбудсмені Грузії, оглянув політика ввечері в неділю.

Раніше глава організації "Емпатія" Маріам Джишкаріані заявила, що консиліум лікарів, що займаються моніторингом лікування Саакашвілі, діагностував у нього посттравматичний стресовий розлад.

Раніше ми писали, що Саакашвілі знову відмовився від лікування.

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Міхеіл Саакашвілі
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