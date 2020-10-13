ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лікар Трампа повідомив про результати його тестів на COVID-19

Вашингтон, Вівторок 13 жовтня 2020 03:34
Лікар Трампа повідомив про результати його тестів на COVID-19
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: РБК-Україна

Лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі повідомив, що останні тести на коронавірус показали негативний результат. Лікар стверджує, що глава Білого дому не заразний для оточуючих.

Про це Twitter написала прес-секретар Білого Дому Кейлі Макенані.

Повідомляється, що з клініки Трампа виписували не тільки на підставі тестів, але і за даними РНК і ПЛР-тестів і аналізу вірусної культури.

"Всеосяжні дані, відповідно до рекомендацій центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) про зняття обмежень на розповсюдження (інфекцій. -"Ъ") лягли в основу оцінки, зробленої нашою командою медиків, про незаразність президента", - зазначено в листі Шона Конлі.

Нагадаємо, соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа таким, що "вводить в оману". Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу COVID-19 і що він більше не заразний.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся