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Врач не рекомендует Папе Римскому посещать Украину или Россию: названа причина

Новина українською →
Ватикан, Понедельник 05 сентября 2022 20:23
Врач не рекомендует Папе Римскому посещать Украину или Россию: названа причина Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Врач Папы Римского Франциска не поддерживает намерение понтифика посетить с официальным визитом Киев или Москву из-за проблем с его здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Папы Римского в интервью СNN Portugal.

Он подчеркнул, что продолжает сохранять связь с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, но насчет визита пока конкретных планов нет.

"Визит находится в подвешенном состоянии. Я еще не знаю. Я веду с ними диалог. Завтра, например, у меня состоится телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим", - заявил Папа.

По словам понтифика, такая ситуация сложилась на фоне замедления восстановления его травмированного колена после поездки в Канаду. Врач Папы Римского посоветовал ему не совершать визиты в какие-либо страны как минимум до запланированной на 13-15 сентября поездки в Казахстан.

Напомним, еще в начале августа Папа Римский Франциск встретился с послом Украины в Ватикане Андреем Юрашем и тогда они обсуждали возможный визит понтифика в Киев.

Также мы писали, что Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговоров между Украиной и Россией для завершения войны.

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