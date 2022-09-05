Лікар не рекомендує Папі Римському відвідувати Україну чи Росію: названо причину

Лікар Папи Римського Франциска не підтримує намір понтифіка відвідати з офіційним візитом Київ або Москву через проблеми з його здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Папи Римського в інтерв'ю СNN Portugal .

Він підкреслив, що продовжує зберігати зв'язок з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним, але щодо візиту поки конкретних планів немає.

"Візит знаходиться в підвішеному стані. Я ще не знаю. Я веду з ними діалог. Завтра, наприклад, у мене відбудеться телефонна розмова з президентом Зеленським. Подивимося", - заявив Папа.

За словами понтифіка, така ситуація склалася на тлі уповільнення відновлення його травмованого коліна після поїздки в Канаду. Лікар Папи Римського порадив йому не здійснювати візити в будь-які країни як мінімум до запланованої на 13-15 вересня поїздки в Казахстан.