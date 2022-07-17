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Папа Римский призвал к возобновлению переговоров между Украиной и Россией

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Ватикан, Воскресенье 17 июля 2022 14:46
Папа Римский призвал к возобновлению переговоров между Украиной и Россией Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговоров между Украиной и Россией для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

"Я всегда близок с многострадальным населением Украины, на которое каждый день сыпется ракетный дождь. Неужели не понятно, что война приносит только разрушение и смерть, удаляя народы друг от друга, убивая истину и диалог? Молюсь и надеюсь, что все международные деятели действительно будут прилагать усилия для возобновления переговоров, а не для подпитки бессмыслицы войны", - заявил он.

Понтифик призвал все стороны к поискам мирного решения, которое будет уважать права всех.

"Присоединяюсь к религиозным лидерам, призывая всех стремиться от любой формы насилия и начать процесс диалога для общего блага", - сказал он.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не видно возможностей для переговоров с Путиным из-за войны в Украине.

Кроме того, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что западные партнеры не будут подталкивать Украину к мирным переговорам с Кремлем.

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Папа римский Война России против Украины
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