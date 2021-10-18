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Лікар оцінив ризик ускладнення після COVID-вакцинації: менший, ніж потрапити під авто

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 10:11
Лікар оцінив ризик ускладнення після COVID-вакцинації: менший, ніж потрапити під авто Фото: лікар оцінив ризик ускладнення після COVID-вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Лікар заявив про низький ризик ускладнень після вакцинації від коронавірусу. За весь час вакцинальної кампанії в Україні зафіксували 119 ускладнень.

Про це заявив на брифінгу президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" викликає певні небезпеки:

  • захворювання є більш тяжким, більше пацієнтів потребують госпіталізації,
  • більше пацієнтів потребують штучної вентеляції легень.

"Минулого тижня ми бачити по декілька сот летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби. Якщо говорити про вакцинацію, то жодного летального випадку, пов'язаного з вакцинацією, не було зареєстровано", - повідомив він.

За його словами, за весь час вакцинальної кампанії було 119 ускладнень, але жодного летального випадку.

"Ризик отримати серйозне ускладнення менший, ніж такий, як подорожувати літаком або потрапити під авто, переходячи вулицю", - порівняв він.

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