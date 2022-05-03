"Врач "Айдара" убивал ополченцев". РосСМИ распространяют новый фейк

Пытаясь скрыть многочисленные потери в Украине, российские пропагандисты придумывают новые фейки. Сейчас - с участием врача из полка "Айдар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты РФ продолжают демонизировать украинские вооруженные формирования, в частности, они сообщили, что "врач неонацистского украинского батальона "Айдар" во время операции в ОРЛО в 2014 году лично убивал ополченцев", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские пропагандисты распространяют ложную информацию о серьезных потерях украинских военных. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины уверяют, что это не что иное, как дезинформация.

Также ряд пропагандистских ресурсов стали распространять неправдивые сообщения о якобы атаке украинских беспилотников на временно оккупирован войсками РФ Энергодар Запорожской области.

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