У ВР запропонували дозволити чоловікам за кордоном дистанційно оновити дані в ТЦК

Веніславський розповів, що підготовлений до другого читання законопроект про мобілізацію містить в собі норму про можливість громадян України, які перебувають за кордоном, оновити свої персональні дані військово-облікових документів без повернення в Україну.

За даними народного депутата, українці, що перебувають за кордоном, зможуть оновити дані в декілька способів:

через електронну адресу,

через телефонний дзвінок,

через електронний кабінет.

"Ми передбачили багато опцій. Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно", - наголосив він.