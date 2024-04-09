В ВР предложили разрешить мужчинам за рубежом дистанционно обновить данные в ТЦК

Вениславский рассказал, что подготовленный ко второму чтению законопроект о мобилизации содержит в себе норму о возможности граждан Украины, которые находятся за рубежом, обновить свои персональные данные военно-учетных документов без возвращения в Украину.

По данным народного депутата, украинцы, находящиеся за рубежом, смогут обновить данные в несколько способов:

через электронный адрес,

через телефонный звонок,

через электронный кабинет.

"Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", - подчеркнул он.