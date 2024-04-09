Розглянуть окремо. Демобілізацію виключили із законопроекту про мобілізацію, - джерело

Питання демобілізації не розглядатимуть у рамках законопроекту про мобілізацію, який Рада схвалила у першому читанні. Таку ініціативу хочуть внести до парламенту окремо.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у комітеті Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки.

Засідання комітету станом на 21:40 тривало. При цьому, за словами співрозмовника, попередньо члени Комітету погодилися виключити із законопроекту про мобілізацію норми про демобілізацію.

"Кабінет міністрів України прийняв рішення про звернення з цього питання до Верховної ради. Це питання має бути врегульоване окремим законом, проект якого має розробити Кабмін", - розповіло джерело.

Демобілізація військовослужбовців

Нагадаємо, 30 січня до Ради внесли законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Зокрема, законопроект мав норму про демобілізацію військовослужбовців. Це необхідно, оскільки деякі українські захисники перебувають на фронті вже з початку повномасштабної війни - понад 2 роки.

Документом пропонувалося дозволити демобілізацію після 36 місяців служби. Але, при цьому, Ставка верховного головнокомандувача може ці терміни відстрочити.

Законопроект ухвалили у першому читанні. Після цього комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд правок, їх було понад 4 тисячі. Частина з них стосувалася демобілізації військовослужбовців.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, тема демобілізації стала дискусійною під час розгляду правок.

За його словами, ініціатива щодо Ставки, яку запропоновано в законопроекті, виглядає як "заздалегідь закладений обман".

При цьому член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки народний депутат Федір Вениславський в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що щодо демобілізації після 36 місяців у комітеті є консенсус.

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