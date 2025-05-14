У ВР ухвалили низку законопроєктів, спрямованих на захист дітей: подробиці

За її словами, ухвалення законопроєкту №13200 - "Про наставництво", співавторами якого є народні депутатки Тетяна Скрипка, Олена Шуляк, представниці політичного руху "ЗеЖінки" та інші, передбачає не лише запровадження в Україні інституту наставництва, а і визначення правових, організаційних та процедурних засад державної політики у цій сфері.

Не менш важливо, підкреслила Шуляк, що вперше в історії українського законодавства наставництво зможе стати корпоративним.

Парламентарка зауважила, що чинне законодавство обмежує право на наставництво лише дітьми, які мають встановлений статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та перебувають на цілодобовому утриманні в закладах.

Водночас інші категорії дітей - зокрема ті, хто втратив одного з батьків-військовослужбовців, постраждав внаслідок агресії РФ, проживає у гуртожитку після випуску з інтернату, або є малолітньою вагітною чи одинокою молодою матір’ю, законодавчо не охоплені програмою наставництва, попри наявну потребу в підтримці з боку надійного дорослого в період прийняття важливих життєвих рішень.

"Переважна більшість дітей, які виховуються в інтернатах та дитячих будинках, залишаються в цих закладах до досягнення повноліття. Після випуску вони часто залишаються наодинці з дорослим життям, правила якого їм незнайомі й незрозумілі", - пояснила Шуляк.

За її словами, без родинного прикладу та підтримки багато з них не опанували базових соціальних навичок - зокрема, як вести розмову, орієнтуватися в побуті чи користуватися громадським транспортом. Нерідко це також ускладнює формування здорових стосунків. Усе це ставить молодих людей у вразливе становище, обмежуючи їхні шанси на створення стабільної родини, самостійність і самореалізацію.

Це має на меті виправили ухвалений законопроєкт №13200, який встановлює правову основу для розвитку наставництва в Україні. Він, серед іншого:

визначає переліку осіб, щодо яких може здійснюватися наставництво;

визначає форми наставництва - індивідуальне та корпоративне, та особливості їх реалізації;

встановлює чіткі вимоги до кандидатів у наставники та критерії, коли наставництво недопустиме;

запроваджує соціальну послугу з організації наставництва та встановлює перелік суб’єктів, які беруть участь у організації наставництва;

створює умови для впровадження наставництва у громадах, закладах різного типу і форм власності, а також у корпоративному середовищі;

запроваджує механізми обліку, моніторингу, супроводу та державного нагляду у цій сфері.

Шуляк також пояснила, який ефект очікується від ухвалення законопроєкту та загалом від появи в Україні сучасного інституту наставництва. По-перше, це дасть можливість для соціальної інтеграції вразливих осіб, та підвищення їх життєстійкості, відповідальності та рівня участі в суспільному житті.

Йдеться також про зниження рівня девіантної поведінки і маргіналізації, формування людського потенціалу осіб, які традиційно є вразливими до безробіття та соціальної ізоляції.

Парламентарка вказала, що ухвалено низку і інших важливих у контексті захисту прав дітей законопроєктів. Йдеться, зокрема, про законопроєкт №9495, який передбачає внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей.

Крім цього, ухвалено законопроєкт №10298 - про внесення змін до статті 212 Сімейного кодексу України щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Також депутати підтримали законопроєкт №12385 - про внесення змін до статті 30-1 Закону України "Про охорону дитинства" щодо реалізації права дітей на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів.

"Важливо не просто обговорити проблеми дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, а рухати процес реформування цієї сфери. Кожна дитина повинна мати шанс на сімейне виховання в різних його формах. Кожна дитина має право на захист, що особливо важливо у контексті подолання жахливих наслідків збройної агресії РФ, оскільки тисячі наших дітей були примусово депортовані. Ми повинні створити ефективні механізми їх захисту, оскільки це - майбутнє України. Сьогодні ВР зробила важливий крок у цьому напрямку", - резюмувала Олена Шуляк.