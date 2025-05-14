В ВР приняли ряд законопроектов, направленных на защиту детей: подробности

По ее словам, принятие законопроекта №13200 - "О наставничестве", соавторами которого являются народные депутаты Татьяна Скрипка, Елена Шуляк, представительницы политического движения "ЗеЖінки" и другие, предусматривает не только введение в Украине института наставничества, но и определение правовых, организационных и процедурных основ государственной политики в этой сфере.

Не менее важно, подчеркнула Шуляк, что впервые в истории украинского законодательства наставничество сможет стать корпоративным.

Парламентарий отметила, что действующее законодательство ограничивает право на наставничество только детьми, которые имеют установленный статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и находятся на круглосуточном содержании в учреждениях.

В то же время другие категории детей - в частности те, кто потерял одного из родителей-военнослужащих, пострадал в результате агрессии РФ, проживает в общежитии после выпуска из интерната, или является малолетней беременной или одинокой молодой матерью, законодательно не охвачены программой наставничества, несмотря на имеющуюся потребность в поддержке со стороны надежного взрослого в период принятия важных жизненных решений.

"Подавляющее большинство детей, воспитывающихся в интернатах и детских домах, остаются в этих учреждениях до достижения совершеннолетия. После выпуска они часто остаются наедине со взрослой жизнью, правила которой им незнакомы и непонятны", - пояснила Шуляк.

По ее словам, без семейного примера и поддержки многие из них не овладели базовыми социальными навыками - в частности, как вести разговор, ориентироваться в быту или пользоваться общественным транспортом. Нередко это также затрудняет формирование здоровых отношений. Все это ставит молодых людей в уязвимое положение, ограничивая их шансы на создание стабильной семьи, самостоятельность и самореализацию.

Это имеет целью исправить принятый законопроект №13200, который устанавливает правовую основу для развития наставничества в Украине. Он, среди прочего:

определяет перечень лиц, в отношении которых может осуществляться наставничество;

определяет формы наставничества - индивидуальное и корпоративное, и особенности их реализации;

устанавливает четкие требования к кандидатам в наставники и критерии, когда наставничество недопустимо;

вводит социальную услугу по организации наставничества и устанавливает перечень субъектов, участвующих в организации наставничества;

создает условия для внедрения наставничества в общинах, учреждениях различного типа и форм собственности, а также в корпоративной среде;

вводит механизмы учета, мониторинга, сопровождения и государственного надзора в этой сфере.

Шуляк также объяснила, какой эффект ожидается от принятия законопроекта и в целом от появления в Украине современного института наставничества. Во-первых, это даст возможность для социальной интеграции уязвимых лиц, и повышение их жизнестойкости, ответственности и уровня участия в общественной жизни.

Речь идет также о снижении уровня девиантного поведения и маргинализации, формировании человеческого потенциала лиц, которые традиционно являются уязвимыми к безработице и социальной изоляции.

Парламентарий указала, что принят ряд и других важных в контексте защиты прав детей законопроектов. Речь идет, в частности, о законопроекте №9495, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины "Об охране детства" по защите прав депортированных, принудительно перемещенных детей.

Кроме этого, принят законопроект №10298 - о внесении изменений в статью 212 Семейного кодекса Украины относительно определения лиц, которые не могут быть усыновителями. Также депутаты поддержали законопроект №12385 - о внесении изменений в статью 30-1 Закона Украины "Об охране детства" относительно реализации права детей на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий или вооруженных конфликтов.

"Важно не просто обсудить проблемы детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а двигать процесс реформирования этой сферы. Каждый ребенок должен иметь шанс на семейное воспитание в различных его формах. Каждый ребенок имеет право на защиту, что особенно важно в контексте преодоления ужасных последствий вооруженной агрессии РФ, поскольку тысячи наших детей были принудительно депортированы. Мы должны создать эффективные механизмы их защиты, поскольку это - будущее Украины. Сегодня ВР сделала важный шаг в этом направлении", - резюмировала Елена Шуляк.