VR-шлем Apple будет работать по подписке

Для доступа к продвинутым функциям гарнитуры пользователям придется обратиться к специальному программному обеспечению, которое будет предоставляться при наличии подписки.

Также инсайдер сообщает, что гарнитура смешанной реальности от компании будет премиальным продуктом, а ее цена будет составлять несколько тысяч долларов.

Вероятно, что Apple будет ориентироваться на политику Microsoft и ее гарнитуру HoloLens, впрочем, последняя компания не требует от своих пользователей подписки.