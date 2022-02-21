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VR-шлем Apple будет работать по подписке

Автор: Сергей Пышкин

AR/VR-гарнитура от компании Apple будет иметь продвинутые функции. Впрочем, они будут доступны лишь по подписке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Appleinsider.

Для доступа к продвинутым функциям гарнитуры пользователям придется обратиться к специальному программному обеспечению, которое будет предоставляться при наличии подписки.

Также инсайдер сообщает, что гарнитура смешанной реальности от компании будет премиальным продуктом, а ее цена будет составлять несколько тысяч долларов.

Вероятно, что Apple будет ориентироваться на политику Microsoft и ее гарнитуру HoloLens, впрочем, последняя компания не требует от своих пользователей подписки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple вероятно уже определилась с названием операционной системы для своей AR/VR-гарнитуры.

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