VR-шлем Apple будет работать по подписке

AR/VR-гарнитура от компании Apple будет иметь продвинутые функции. Впрочем, они будут доступны лишь по подписке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Appleinsider.
Для доступа к продвинутым функциям гарнитуры пользователям придется обратиться к специальному программному обеспечению, которое будет предоставляться при наличии подписки.
Также инсайдер сообщает, что гарнитура смешанной реальности от компании будет премиальным продуктом, а ее цена будет составлять несколько тысяч долларов.
Вероятно, что Apple будет ориентироваться на политику Microsoft и ее гарнитуру HoloLens, впрочем, последняя компания не требует от своих пользователей подписки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple вероятно уже определилась с названием операционной системы для своей AR/VR-гарнитуры.