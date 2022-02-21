RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

VR-шолом Apple буде працювати за передплатою

Автор: Сергій Пишкін

AR/VR-гарнітура від компанії Apple матиме просунуті функції. Втім, вони будуть доступні лише за передплатою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Appleinsider.

Для доступу до просунутих функцій гарнітури користувачам доведеться звернутися до спеціального програмного забезпечення, яке буде надаватися при наявності підписки.

Також інсайдер повідомляє, що гарнітура змішаної реальності від компанії буде преміальним продуктом, а її ціна становитиме кілька тисяч доларів.

Ймовірно, що Apple буде орієнтуватися на політику Microsoft і її гарнітуру HoloLens, втім, остання компанія не вимагає від своїх користувачів підписки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple ймовірно вже визначилася з назвою операційної системи для своєї AR/VR-гарнітури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple