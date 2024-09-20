У ВР розповіли, скільки коштів потрібно витратити, щоб розмінувати українські території

За її словами, згідно з оцінками Світового банку (RDNA3), прямі збитки України від повномасштабного вторгнення становлять 152 млрд доларів, а для відбудови й модернізації потрібно понад 486 млрд доларів протягом 10 років. Причому 7% цієї суми становлять витрати саме на розмінування території.

"Йдеться про щонайменше 34 млрд доларів. І це не ті витрати, без яких можна обійтися, адже розмінування - необхідна передумова як для безпечного проживання на територіях, землі яких забруднено боєприпасами, так і для ведення там сільського господарства", - зазначає Шуляк.

Вона додала, що нині вщент замінована величезна кількість території країни - йдеться про понад 200 тисяч гектарів землі з сотнями мільйонів наземних мін та вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися небезпечними протягом багатьох років. Тому з впевненістю можна говорити про те, що нині Україна - найбільш замінована країна у світі.

Це, зазначає Шуляк, створює величезну перешкоду для післявоєнного відновлення та економічного розвитку країни, адже без розмінування територій неможливо говорити про повернення людей та відбудову.

"Минулого року Україна успішно розмінювала територію площею понад 10 тис. кв. км. У програмах комплексного відновлення (ПКВ) суттєво увага приділяється вирішенню питань замінованості та екологічних викликів. Але враховуючи те, що заміновано у нас понад 200 тис га, За нинішнього рівня фінансування та використання традиційних методів розмінування цей процес може зайняти понад 100 років", - повідомила голова комітету містобудування.

Вона також додала, що окрім коштів на розмінування величезних за розмірами сум потребуватиме відновлення житла, транспортної інфраструктури, торгівлі і промисловості, сільського господарства, енергетики тощо.

"Найбільші інвестиції потрібні для відновлення житла - йдеться щонайменше про 79 млрд доларів. На відновлення транспорту потрібно щонайменше 72 млрд доларів, на відновлення торгівлі і промисловості - 68 млрд доларів, сільського господарства 58 млрд доларів, енергетики - щонайменше 48 млрд доларів. Але оскільки звіт Світового банку стосується періоду до 31 грудня 2023 року, а наймасштабніші обстріли української енергетики відбулися вже у поточному році, остання цифра буде, на жаль, набагато більшою", - констатувала Шуляк.

Парламентарка нагадала, що на початку поточного року Європарламент проголосував за програму Ukraine Facility – механізм фінансової допомоги нашій країні у розмірі 50 мільярдів євро на найближчі роки. Саме вона до 2027 року стане основним фінансовим інструментом для відновлення громад. І в рамках роботи з Компоненту I Ukraine Facility 20% коштів має бути спрямовано на потреби відновлення та відбудови регіонів та територіальних громад, це більше ніж 1 млрд євро. Ці кошти мають розподілятися відповідно до пріоритетів, визначених громадами.