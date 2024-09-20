В ВР рассказали, сколько средств нужно потратить, чтобы разминировать украинские территории

По ее словам, согласно оценкам Всемирного банка (RDNA3), прямые убытки Украины от полномасштабного вторжения составляют 152 млрд долларов, а для восстановления и модернизации требуется более 486 млрд долларов в течение 10 лет. Причем 7% этой суммы составляют расходы именно на разминирование территории.

"Речь идет о минимум 34 млрд долларов. И это не те расходы, без которых можно обойтись, ведь разминирование - необходимая предпосылка как для безопасного проживания на территориях, земли которых загрязнены боеприпасами, так и для ведения там сельского хозяйства", - отмечает Шуляк.

Она добавила, что сейчас полностью заминировано огромное количество территории страны - речь идет о более чем 200 тысячах гектаров земли с сотнями миллионов наземных мин и взрывоопасных предметов, которые могут оставаться опасными на протяжении многих лет. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что сейчас Украина – самая заминированная страна в мире.

Это, отмечает Шуляк, создает огромное препятствие для послевоенного восстановления и экономического развития страны, ведь без разминирования территорий невозможно говорить о возвращении людей и восстановлении.

"В прошлом году Украина успешно разменивала территорию площадью более 10 тыс. кв. км. В программах комплексного восстановления (ПКВ) существенно внимание уделяется решению вопросов заминированности и экологических вызовов. Но учитывая то, что заминировано у нас более 200 тыс га и использование традиционных методов разминирования этот процесс может занять более 100 лет", – сообщила председатель комитета градостроительства.

Она также добавила, что кроме средств на разминирование огромных по размерам сумм потребуется восстановление жилья, транспортной инфраструктуры, торговли и промышленности, сельского хозяйства, энергетики и т.д.

"Наибольшие инвестиции нужны для восстановления жилья – речь идет по меньшей мере о 79 млрд долларов. На восстановление транспорта нужно по меньшей мере 72 млрд долларов, на восстановление торговли и промышленности – 68 млрд долларов, сельского хозяйства 58 млрд долларов, энергетики – по меньшей мере 48 млрд долларов. Но поскольку отчет Всемирный банк касается периода до 31 декабря 2023 года, а самые масштабные обстрелы украинской энергетики произошли уже в текущем году, последняя цифра будет, к сожалению, гораздо больше", - констатировала Шуляк.

Парламентарий напомнила, что в начале текущего года Европарламент проголосовал за программу Ukraine Facility – механизм финансовой помощи нашей стране в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы. Именно она к 2027 году станет основным финансовым инструментом восстановления общин. И в рамках работы с Компонента I Ukraine Facility 20% средств должно быть направлено на нужды восстановления и восстановления регионов и территориальных общин, это более 1 млрд евро. Эти средства должны распределяться в соответствии с приоритетами, определенными общинами.