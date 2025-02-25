У ВР розповіли про пріоритети при створенні фонду соціального житла для потреб ВПО

За її словами, формування фондів соціального житла має відбуватися на найближчому до громадян місцевому рівні зусиллями ОМС. Такий підхід заклали і в проєкт закону щодо нової житлової політики – законопроєкт №12377, який незабаром розглядатимуть у сесійній залі у першому читанні. Громади можуть планувати розвиток житлових фондів уже зараз, під час розробки місцевих стратегій та містобудівної документації.

У представників уряду, зауважила Шуляк, є ідеї централізованих проєктів з будівництва соціального житла, але дешевшим та ефективнішим способом є інвентаризація наявного житла і нерухомості, придатної для переобладнання. Згадайте про будівлі, що простоюють, зокрема ті, які перебувають у державній та комунальній власності.

"Наприклад, реконструкція будівлі площею 5 тис. кв. м, за орієнтовними розрахунками, може коштувати 25-95 млн грн, а зведення такого будинку – 205 млн грн (спираючись на прогнозовану вартість будівництва житла від Агентства відновлення, яка становить 41 тис. грн за кв. м). Інвентаризація дозволить ефективніше використати ресурси і дасть нове життя старим будівлям", – підкреслила Шуляк.

Вона пояснила - відповідне законодавство в Україні вже діє: кілька місяців тому був ухвалений закон 4080-IX, що передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення ВПО. Деякі громади вже почали інвентаризацію проблемної власності: об’єктів з невстановленими власниками, майна підсанкційних осіб та колаборантів, занедбаних шкіл, садочків, лікарень та недобудов.

Водночас, Шуляк зауважила, що держава вже має успішний досвід проведення інвентаризації такого плану. Перед війною у такий спосіб провели інвентаризацію об‘єктів соціальної інфраструктури – недобудованих шкіл, садочків тощо.

"Після її проведення всі об’єкти ми поділили на декілька категорій: із високим ступенем завершеності — понад 70%, далі йшли об’єкти, зведені на 50-70%, та ті, будівництво яких тільки розпочалося (готовність до 50%). З них ми виділили ті, які мали високий ступінь завершеності, потім порахували вартість їх добудови, внесли в плани, виділили фінансування із державного та місцевих бюджетів, проконтролювали виконання усіх процесів по будівництву та здали в експлуатацію 114 дитячих садочків та 119 шкіл. Такий же підхід потрібно використовувати і з об‘єктами житлового будівництва. Як показала практика, він ефективний. Тож потрібно зобов’язати органи місцевої влади розпочати саме з інвентаризації усіх довгобудів", - наголосила Шуляк.

Вона підкреслила, що у кращому випадку 50% українських територіальних громад володіють вичерпною інформацією щодо кількості майна, яке у них на балансі. Не проведена належним чином інвентаризація комунальної власності підживлює корупцію і унеможливлює швидше запровадження механізму соціального житла.