В ВР рассказали о приоритетах при создании фонда социального жилья для нужд ВПЛ

По ее словам, формирование фондов социального жилья должно происходить на ближайшем к гражданам местном уровне усилиями ОМС. Такой подход заложили и в проект закона о новой жилищной политике - законопроект №12377, который вскоре будут рассматривать в сессионном зале в первом чтении. Громады могут планировать развитие жилищных фондов уже сейчас, при разработке местных стратегий и градостроительной документации.

У представителей правительства, отметила Шуляк, есть идеи централизованных проектов по строительству социального жилья, но более дешевым и эффективным способом является инвентаризация имеющегося жилья и недвижимости, пригодной для переоборудования. Вспомните о простаивающих зданиях, в том числе находящихся в государственной и коммунальной собственности.

"Например, реконструкция здания площадью 5 тыс. кв. м, по ориентировочным расчетам, может стоить 25-95 млн грн, а возведение такого дома - 205 млн грн (опираясь на прогнозируемую стоимость строительства жилья от Агентства восстановления, которая составляет 41 тыс. грн за кв. м). Инвентаризация позволит эффективнее использовать ресурсы и даст новую жизнь старым зданиям", - подчеркнула Шуляк.

Она пояснила - соответствующее законодательство в Украине уже действует: несколько месяцев назад был принят закон 4080-IX, предусматривающий инвентаризацию недвижимости всех форм собственности для размещения ВПЛ. Некоторые общины уже начали инвентаризацию проблемной собственности: объектов с неустановленными владельцами, имущества подсанкционных лиц и коллаборационистов, заброшенных школ, садиков, больниц и недостроев.

В то же время, Шуляк отметила, что государство уже имеет успешный опыт проведения инвентаризации такого плана. Перед войной таким образом провели инвентаризацию объектов социальной инфраструктуры - недостроенных школ, садиков и тому подобное.

"После ее проведения все объекты мы разделили на несколько категорий: с высокой степенью завершенности - более 70%, далее шли объекты, возведенные на 50-70%, и те, строительство которых только началось (готовность до 50%). Из них мы выделили те, которые имели высокую степень завершенности, затем посчитали стоимость их достройки, внесли в планы, выделили финансирование из государственного и местных бюджетов, проконтролировали выполнение всех процессов по строительству и сдали в эксплуатацию 114 детских садов и 119 школ. Такой же подход нужно использовать и с объектами жилищного строительства. Как показала практика, он эффективен. Поэтому нужно обязать органы местной власти начать именно с инвентаризации всех долгостроев", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что в лучшем случае 50% украинских территориальных общин обладают исчерпывающей информацией о количестве имущества, которое у них на балансе. Не проведенная должным образом инвентаризация коммунальной собственности подпитывает коррупцию и делает невозможным скорейшее внедрение механизма социального жилья.