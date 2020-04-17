ВР рекомендують схвалити закон про доступ телеком-провайдерів до інфраструктури

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет цифрової трансформації рекомендує схвалити доопрацьований законопроект у другому читанні

Комітет цифрової трансформації рекомендує Верховній раді схвалити у повторному другому читанні законопроект №2042 "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що під час підготовки документу до розгляду повторно у другому читанні надійшло 72 поправки.

Метою законопроекту є створення сприятливих умов операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій та надання послуг споживачам, як фізичним, так і юридичним особам. Прийняття акту має усунути прогалини у законі про доступ, які надають можливість окремим власникам (володільцям) інфраструктури об’єктів доступу ухилятись від його виконання.

Оператори ж отримають змогу прокладати електронні комунікаційні мережі за граничними розмірами плати за доступ, встановленими у ЗУ про доступ, здійснювати покриття мережами у віддалених регіонах країни.

Зазначається, що члени комітету підтримали 23 правки, запропоновані народними депутатами до законопроекту, частково і редакційно були враховані 22 правки і ще 27 - відхилені.

"Комітет одностайно прийняв рішення рекомендувати Верховній раді за підсумками розгляду проекту закону №2042 повторно у другому читанні підтримати його у другому читанні і в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого Рада відправила на повторне друге читання законопроект №2042, за таку пропозицію проголосували 284 парламентарія.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям". Відповідний закон ВР ухвалила у другому читанні на початку жовтня.