ВР рекомендуют окончательно одобрить закон Зеленского о реформе Высшего совета правосудия
Верховной раде рекомендуют изменить порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРУ. Комитет по вопросам правовой политики рекомендует принять соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №5068 во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.
"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законы по поводу порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, №5068, в редакции предложенной комитетом", - сказано в сообщении.
Закон определяет порядок образования и деятельности Этического совета.
В документе прописаны полномочия и порядок деятельности этого совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и доброчестности.
Также определены и порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.
Напомним, Рада приняла этот закон в первом чтении в конце мая.
Как писало РБК-Украина, в начале мая Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по проекту закона президента №5068. Документ содержит 11 рекомендаций комиссии.
Так, законопроекты о реформе ВСП Зеленский внес в Раду в феврале 2021 года.