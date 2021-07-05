ВР рекомендують остаточно схвалити закон Зеленського про реформу Вищої ради правосуддя
Верховній раді рекомендують змінити порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП. Комітет з питань правової політики рекомендує ухвалити відповідний законопроект президента Володимира Зеленського №5068 у другому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Ради.
"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до деяких законів щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, №5068, у редакції запропонованій комітетом", - сказано у повідомленні.
Закон визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради.
У документі прописані повноваження і порядок діяльності цієї ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і чесноти.
Також визначено і порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП у якості самостійного структурного підрозділу. Дисциплінарних інспекторів призначатимуть за результатами конкурсу. Закон встановлює їх правовий статус і обсяг повноважень.
Нагадаємо, Рада схвалила цей закон у першому читанні наприкінці травня.
Як писало РБК-Україна, на початку травня Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо проекту закону президента №5068. Документ містить 11 рекомендацій комісії.
Так, законопроекти про реформу ВРП Зеленський вніс у Раду в лютому 2021 року.