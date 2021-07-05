ВР рекомендують остаточно схвалити закон Зеленського про реформу Вищої ради правосуддя

Верховній раді рекомендують змінити порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП. Комітет з питань правової політики рекомендує ухвалити відповідний законопроект президента Володимира Зеленського №5068 у другому читанні.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до деяких законів щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, №5068, у редакції запропонованій комітетом", - сказано у повідомленні.

Закон визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради.

У документі прописані повноваження і порядок діяльності цієї ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і чесноти.

Також визначено і порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП у якості самостійного структурного підрозділу. Дисциплінарних інспекторів призначатимуть за результатами конкурсу. Закон встановлює їх правовий статус і обсяг повноважень.