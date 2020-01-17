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ВР разблокировала подписание закона о новом формате Гостаможслужбы

Новости » Политика     17.01.2020 - 12:36
ВР разблокировала подписание закона о новом формате Гостаможслужбы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь законопроект может подписать глава парламента

Парламент разблокировал подписание законопроекта №2318-1 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы провалили соответствующий проект постановления №2318-1-П "Об отмене решения Верховной рады от 14.01.2020 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы". За него проголосовали лишь 91 парламентарий.

Теперь проект закона могут подписать глава парламента Дмитрий Разумков и глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, законом предусматривается новый формат деятельности Гостаможслужбы как единого юридического лица, в связи с чем ее территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения. Документом также согласуются положения законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных органов.

Напомним, 3 декабря Рада приняла данный проект закона за основу в первом чтении. Правительство внесло в Раду законопроект о внесении изменений в сфере государственной таможенной и налоговой политики 28 октября. Тогда текст проекта отсутствовал.

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