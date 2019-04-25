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ВР ратифікувала угоду про кредит на очистку води в Маріуполі

Новини » Політика    25.04.2019 - 12:52
ВР ратифікувала угоду про кредит на очистку води в Маріуполі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

За закон проголосували 258 народних депутатів

Верховна рада ратифікувала угоду з Францією про кредит в розмірі 64 млн євро на фінансування постачання питної води в Маріуполі, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект №0218 підтримали 258 нардепів.

"Реалізація проекту передбачає створення в м Маріуполь сучасного комплексу очищення і знезараження води з метою забезпечення населення і підприємств якісною питною водою в необхідних обсягах, а також модернізацію існуючої системи централізованого водопостачання / водовідведення для зменшення втрат питної води та скидання стічних (каналізаційних) вод в навколишнє середовище ", - йдеться в пояснювальній записці.

Також документ передбачає створення за рахунок використання сучасних технологій, резервних джерел водопостачання міста на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Відзначимо, згідно з пояснювальною запискою, договір передбачає надання Францією кредиту в розмірі, який не перевищує 64 млн євро на термін 30 років. Передбачено пільговий період 10 років.

В законі визначено порядок фінансування та порядок повернення кредиту, включаючи нарахування відсотків за прострочені платежі, інші істотні умови договору.

Нагадаємо, в березні Кабінет міністрів України підтримав угоду з Францією щодо забезпечення Маріуполя водою і направив до парламенту законопроект про ратифікацію рамкової угоди.

Як писало РБК-Україна раніше, за даним проектом 64 млн євро надаються на 30 років з 10-річним пільговим періодом і за ставкою 0,08% річних. Це близько 65% вартості проекту. Решта фінансування буде залучено з інших джерел. Очікується, що жителі Маріуполя отримають воду більш високої якості через 2-3 роки.

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Теми: Засідання Ради
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