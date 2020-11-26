В ВР просят Совет Европы помочь с наработкой закона о публичных консультациях

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития обратился к Совету Европы с просьбой о предоставлении экспертной поддержки при подготовке закона "О публичных консультациях". Речь идет о законопроекте №4254.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Комитет обратился с просьбой к Совету Европы в рамках деятельности программы "Децентрализация и реформа публичной администрации в Украине" рассмотреть возможность поддержки рабочей группы комитета (в случае его создания) и привлечения экспертов Совета Европы", - говорится в сообщении.

Экспертов хотят привлечь к рабочим встречам (совещаниям) по обсуждению и подготовке этого законопроекта к рассмотрению Радой.

Напомним, в конце октября в Раде появился текст законопроекта Кабинета министров о публичных консультациях с государственной властью.

Документ определяет правила проведения субъектами властных полномочий публичных консультаций по вопросам формирования и реализации государственной, региональной политики, решения вопросов местного значения, подготовки проектов стратегических и программных документов (концепций, стратегий, программ, планов мероприятий и т.п.), нормативно-правовых актов для согласования публичных и частных интересов.

Как писало РБК-Украина, 21 октября правительство одобрило проект закона о публичных консультациях с государственной властью. Он является частью выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.