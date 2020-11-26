У ВР просять Раду Європи допомогти з напрацюванням закону про публічні консультації

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку звернувся до Ради Європи з проханням про надання експертної підтримки під час підготовки закону "Про публічні консультації". Йдеться про законопроект №4254.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Комітет звернувся з проханням до Ради Європи в рамках діяльності програми "Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні" розглянути можливість підтримки робочої групи комітету (у разі її створення) та залучення експертів Ради Європи", - сказано у повідомленні.

Експертів хочуть залучити до робочих зустрічей (нарад) з питань обговорення і підготовки цього законопроекту до розгляду Радою.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів про публічні консультації з державною владою.

Документ визначає правила проведення суб’єктами владних повноважень публічних консультацій з питань формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки проектів стратегічних та програмних документів (концепцій, стратегій, програм, планів заходів тощо), нормативно-правових актів для узгодження публічних та приватних інтересів.

Як писало РБК-Україна, 21 жовтня уряд схвалив проект закону про публічні консультації з державною владою. Він є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.