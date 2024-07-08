У ВР просять бізнес допомогти громадами створювати програми комплексного відновлення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, розвиток бізнесу на сьогодні так чи інакше повязаний з конкретними громадами, саме тому усім учасникам процесу - підприємцям, місцевій, регіональній та центральній владі - слід працювати разом. Йдеться і про стратегування, і про реалізацію конкретних кроків.

Якщо у громади, додає Шуляк, не буде бачення розвитку свого економічного потенціалу, жоден бізнес не погодиться в неї інвестувати і, відповідно, жоден фонд не вибере її для фінансування процесів з відновлення.

"Наразі питання планування відновлення для бізнесу, і, відповідно, громад, в які він інвестуватиме, стоїть не менш гостро, ніж економічне бронювання. Кількість громад, які підключаються до створення ПКВ зростає щодня - це півроку назад іх було близько 160. Нині з цим документом працюють більше ніж 200 громад. Тому їм надважливо проаналізувати свої економічні можливості, щоб зрозуміти, що вони зможуть запропонувати бізнесу і скоригувати їх для того, щоб це взагалі для бізнесу мало сенс. Тобто фактично розмір податкових надходжень, які отримуватиме громада, напряму залежатиме від того, чи реалізує вона свій економічний потенціал", - пояснила Шуляк.

При цьому, парламентарка підкреслює - громадам важливо виносити напрацювання своїх програм не лише на громадські обговорення, а і на обговорення з бізнесом. Більше того, бізнес надважливо залучати ще етапі створення ПКВ, щоб громади розуміли, що потрібно скоригувати в них для того, щоб отримувати інвестиції.

"У нас вже є прекрасний з цієї точки зору кейс - програма комплексного відновлення, яку нещодавно презентувала Київщина. В ній дуже багато уваги приділено саме розвитку економічного потенціалу. Вони проаналізували, де можна створити індустріальний парк, які громади підходять для розвитку тих чи інших підприємств, де потенційно ефективно з точки зору бізнесу побудувати житлову нерухомість тощо", - зауважила Шуляк.

Натомість з низькою залученістю бізнесу ефективність реалізація ПКВ буде навряд чи високою, тому бізнес потрібно активніше про них інформувати.

Шуляк повідомила, що у рамках другого компоненту програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро до 2027 року, для розбудови громад передбачено створення інвестиційного фонду у розмірі 8 млрд євро.