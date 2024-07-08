В ВР просят бизнес помочь общинам создавать программы комплексного восстановления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, развитие бизнеса на сегодняшний день так или иначе связано с конкретными общинами, именно поэтому всем участникам процесса - предпринимателям, местным, региональным и центральным властям - следует работать вместе. Речь идет и о стратегировании, и о реализации конкретных шагов.

Если у общества, добавляет Шуляк, не будет видения развития своего экономического потенциала, ни один бизнес не согласится в него инвестировать и, соответственно, ни один фонд не выберет его для финансирования процессов восстановления.

"Сейчас вопрос планирования возобновления для бизнеса, и, соответственно, общин, в которые он будет инвестировать, стоит не менее остро, чем экономическое бронирование. Количество подключаемых к созданию ПКВ обществ растет ежедневно - это полгода назад их было около 160. Сейчас с этим документом работают более 200 общин. Поэтому им сверхважно проанализировать свои экономические возможности, чтобы понять, что они смогут предложить бизнесу и скорректировать их для того, чтобы это вообще для бизнеса имело смысл. того, реализует ли она свой экономический потенциал", – объяснила Шуляк.

При этом парламентария подчеркивает - общинам важно выносить наработки своих программ не только на общественные обсуждения, но и на обсуждение с бизнесом. Более того, бизнес важно привлекать еще на этапе создания ПКВ, чтобы общины понимали, что нужно скорректировать в них для того, чтобы получать инвестиции.

"У нас уже прекрасный с этой точки зрения кейс - программа комплексного восстановления, которую недавно презентовала Киевщина. В ней очень много внимания уделено именно развитию экономического потенциала. Они проанализировали, где можно создать индустриальный парк, какие общины подходят для развития тех или иных предприятий , где потенциально эффективно с точки зрения бизнеса построить жилую недвижимость и т.д.", – отметила Шуляк.

Зато с низкой вовлеченностью бизнеса эффективность реализации ПКВ будет вряд ли высокой, поэтому бизнес нужно активнее о них информировать.

Шуляк сообщила, что в рамках второго компонента программы Ukraine Facility, предусматривающей предоставление Украине 50 млрд евро к 2027 году, для развития общин предусмотрено создание инвестиционного фонда в размере 8 млрд евро.