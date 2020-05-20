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ВР приняла закон Зеленского о ратификации одной из конвенций Совета Европы

Новости » Политика     20.05.2020 - 15:19
ВР приняла закон Зеленского о ратификации одной из конвенций Совета Европы
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украина будет способствовать запуску конвенции для всех стран-подписантов

Верховная рада Украины приняла проект закона авторства президента Владимира Зеленского №0032 о ратификации конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам. За документ проголосовали 305 нардепов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, конвенция гарантирует право на доступ к документам, находящимся во владении органов власти, любому лицу без объяснения причин и намерений получения информации и дальнейшего использования документов.

Поскольку документ вступает в силу с десятой ратификацией, Украина будет способствовать запуску конвенции для всех стран-подписантов.

Следует отметить, что это первый международный документ, в котором государства не только признают право на доступ к информации, но и соглашаются обеспечивать такое право, сотрудничать в сфере доступа, создать международные мониторинговые органы.

Напомним, в начале апреля комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0032.

Как писало РБК-Украина, законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 января.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная РадаСовет ЕвропыВладимир Зеленский
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