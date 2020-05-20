ВР схвалила закон Зеленського про ратифікацію однієї з конвенцій Ради Європи

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Україна сприятиме запуску конвенції для усіх країн-підписантів

Верховна рада України схвалила проект закону авторства президента Володимира Зеленського №0032 про ратифікацію конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів. За документ проголосували 305 нардепів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, конвенція гарантує право на доступ до документів, що перебувають у володінні органів влади, будь-якій особі без пояснення причин та намірів отримання інформації та подальшого використання документів.

Оскільки документ набирає чинності з десятою ратифікацією, Україна сприятиме запуску конвенції для усіх країн-підписантів.

Слід зазначити, що це перший міжнародний документ, у якому держави не лише визнають право на доступ до інформації, а й погоджуються забезпечувати таке право, співпрацювати у сфері доступу, створити міжнародні моніторингові органи.

Нагадаємо, на початку квітня комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0032.

Як писало РБК-Україна, законопроект був зареєстрований у парламенті 31 січня.

Автор: Юлия Струк