ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВР схвалила закон Зеленського про ратифікацію однієї з конвенцій Ради Європи

Новини » Політика     20.05.2020 - 15:19
ВР схвалила закон Зеленського про ратифікацію однієї з конвенцій Ради Європи
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Україна сприятиме запуску конвенції для усіх країн-підписантів

Верховна рада України схвалила проект закону авторства президента Володимира Зеленського №0032 про ратифікацію конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів. За документ проголосували 305 нардепів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, конвенція гарантує право на доступ до документів, що перебувають у володінні органів влади, будь-якій особі без пояснення причин та намірів отримання інформації та подальшого використання документів.

Оскільки документ набирає чинності з десятою ратифікацією, Україна сприятиме запуску конвенції для усіх країн-підписантів.

Слід зазначити, що це перший міжнародний документ, у якому держави не лише визнають право на доступ до інформації, а й погоджуються забезпечувати таке право, співпрацювати у сфері доступу, створити міжнародні моніторингові органи.

Нагадаємо, на початку квітня комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0032.

Як писало РБК-Україна, законопроект був зареєстрований у парламенті 31 січня.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна РадаРада ЄвропиВолодимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся