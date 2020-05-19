ВР приняла закон, необходимый для внедрения "промышленного безвиза"

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2698 "О предоставлении строительной продукции на рынке". За документ проголосовали 276 нардепов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Целью законопроекта является установление гармонизированных с европейскими условий предоставления на рынке строительной продукции и адаптация действующего законодательства к их внедрению.

Документом предусматривается:

установить круг обязательств участников рынка;

определить принципы декларирования технических показателей строительной продукции;

ввести механизмы определения технических показателей существенных характеристик;

установить основные требования к сооружениям;

ввести механизмы обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивных систем зданий и строительной продукции.

Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что реализация проекта "Большое строительство" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта глава правительства Денис Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего Кабмина. Соответствующее заявление он сделал с трибуны Рады перед голосованием за его назначение. Шмыгаль подчеркивал, что проект "большое строительство" будет продолжен его Кабмином.