ВР прийняла закон, необхідний для впровадження "промислового безвізу"

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2698 "Про надання будівельної продукції на ринку". За документ проголосували 276 нардепів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Метою законопроекту є встановлення гармонізованих з європейськими умов надання на ринку будівельної продукції та адаптація чинного законодавства до їх запровадження.

Документом передбачається:

встановити коло зобов’язань учасників ринку;

визначити засади декларування технічних показників будівельної продукції;

запровадити механізми визначення технічних показників суттєвих характеристик;

встановити основні вимоги до споруд;

запровадити механізми забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції.

Нагадаємо, в кінці березня президент Володимир Зеленський заявив, що реалізація проекту "Велике будівництво" повинна бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня глава уряду Денис Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого Кабміну. Відповідну заяву він зробив з трибуни Ради перед голосуванням за його призначення. Шмигаль підкреслював, що проект "велике будівництво" буде продовжений його Кабміном.