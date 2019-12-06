ВР предлагают изменения в закон о статусе иностранцев по виду на жительство

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины принять законопроект №2551 "О внесении изменения в статью 5-2 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" (о получении вида на жительство). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

В настоящий момент текст закона отсутствует на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Рада планирует определить процедуру признания лицом без гражданства: нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №2335 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о признании лицом без гражданства".

Проект закона поддержал 361 депутат. ВР также приняла сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров внес в Раду законопроект №2478 "О внесении изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз" 21 ноября, однако текст документа сначала отсутствовал на сайте Рады.