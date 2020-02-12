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В ВР появился текст изменений в закон о передаче объектов права госсобственности

Новости » Политика     12.02.2020 - 17:54
В ВР появился текст изменений в закон о передаче объектов права госсобственности
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект был зарегистрирован в Раде еще 10 февраля, однако сначала его текст отсутствовал

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров №3043 "О внесении изменения в статью 7 закона "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности" по поводу передачи целостных имущественных комплексов государственных пожарно-спасательных подразделений (частей) и другого имущества Оперативно спасательной службы гражданской защиты ". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Так, документ был зарегистрирован в Раде 10 февраля, однако его текст сначала отсутствовал на сайте парламента.
Последний этап прохождения закона - обрабатывается в комитете.
Проектом предлагается дополнить перечень объектов, передаваемых безвозмездно из государственной в коммунальную собственность, целостными имущественными комплексами государственных пожарно-спасательных подразделений (частей), другим недвижимым и отдельным индивидуально определенным (подвижным) имуществом, которое не используется и не планируется к использованию в органах и подразделениях оперативно-спасательной службы гражданской защиты.
Напомним, Кабинет министров Украины предлагает ВР принять законопроект №3043 "О внесении изменения в статью 7 закона "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности" по поводу передачи целостных имущественных комплексов государственных пожарно-спасательных подразделений (частей) и другого имущества оперативно-спасательной службы гражданской защиты ".
Как писало РБК-Украина ранее, новый закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" вступил в силу с 1 февраля 2020 года. В Фонде государственного имущества отметили, что, согласно закону, аренда государственного, а также коммунального имущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.
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