В ВР поддержат закон об украинских свидетельствах о рождении для жителей Крыма

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде готовы проголосовать за соответствующий законопроект Кабмина

В Верховной раде готовы проголосовать за законопроект правительства о получении украинских свидетельств жителями оккупированного Крыма. Об этом заявил глава комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму Дмитрий Лубинец, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп подчеркнул, что в ВР будут ждать поступления этого законопроекта.

"Сегодня я услышал от Оксаны Коляды (министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, - ред.), что наработанный законопроект, который позволит получать украинские свидетельства о рождении и смерти украинцам, проживающим в Крыму. Мы постоянно это подчеркиваем. Парламент готов за это проголосовать. Если любой человек хочет получить паспорт гражданина Украины - эта процедура должна быть максимально проста, понятна и открыта. Мы ждем этот законопроект и готовы за него проголосовать", - заявил Лубинец.

Напомним, в 2015 году Рада хотела упростить получение свидетельств о рождении и смерти для жителей оккупированных территорий. Соответствующий правительственный проект закона №3171 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины об установлении факта рождения или смерти на временно оккупированных территориях Украины в первом чтении поддержали 300 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2019 года заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева подчеркнула, что Украина планирует максимально способствовать получению украинских свидетельств о рождении и смерти для жителей аннексированного Крыму по упрощенной системе.