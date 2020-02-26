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У ВР підтримають закон про українські свідоцтва про народження для жителів Криму

Новини » Політика     26.02.2020 - 13:53
У ВР підтримають закон про українські свідоцтва про народження для жителів Криму
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді готові проголосувати за відповідний законопроект Кабміну

У Верховній раді готові проголосувати за законопроект уряду про отримання українських свідоцтв жителями окупованого Криму. Про це заявив голова комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Криму Дмитро Лубінець, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп підкреслив, що у ВР чекатимуть на надходження цього законопроекту.

"Сьогодні я почув від Оксани Коляди (міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, - ред.), що напрацьований законопроект, який дозволить отримувати українські свідоцтва про народження та смерть українцям, які проживають у Криму. Ми постійно на цьому наголошуємо. Парламент готовий за це проголосувати. Якщо будь-яка людина хоче отримати паспорт громадянина України - ця процедура повинна бути максимально проста, зрозуміла та відкрита. Ми чекаємо на цей законопроект і готові за нього проголосувати", - заявив Лубінець.

Нагадаємо, у 2015 році Рада хотіла спростити отримання свідоцтв про народження і смерті для жителів окупованих територій. Відповідний урядовий проект закону №3171 про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованих територіях України в першому читанні за основу підтримали 300 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, у листопаді 2019 року заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева підкреслила, що Україна планує максимально сприяти для отримання українських свідоцтв про народження і смерті для жителів анексованого Криму за спрощеною системою.

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